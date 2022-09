Captain America 4: cast del nuovo film Marvel, logo e inizio riprese svelati al D23 Expo

Captain America 4 ha infine un titolo ufficiale e un logo, ovvero Captain America: New World Order, e un periodo di avvio delle riprese, come annunciato nel corso del D23 Expo dal quale sono arrivate anche informazioni sul cast, tra protagonisti e villain previsti per il nuovo film Marvel.

Come era già noto, a interpretare il protagonista sarà Anthony Mackie, ovvero l'ex-Falcon che ha infine preso lo scudo di Steve Rogers diventando la nuova versione del super-eroe, mentre Tim Blake Nelson sarà Samuel Sterns, ovvero Il Capo, principale villain della storia. Carl Lumbly interpreterà Isaiah Bradley, Shira Haas debutterà nel Marvel Cinematic Universe nei panni della supereroina israeliana Sabra, mentre Danny Ramirez sarà il nuovo Falcon.



Abbiamo visto che il regista di Captain America: New World Order è Julius Onah, che ha diretto anche Cloverfield Paradox, e proprio da questi arriva l'informazioni sull'inizio delle riprese per il nuovo film dell'MCU: in base a quanto riferito durante il D23 Expo, queste inizieranno nella primavera del 2023, cosa che dovrebbe rientrare nella previsione sull'uscita nei cinema del film.

Captain America: New World Order dovrebbe infatti arrivare poi nelle sale il 3 maggio 2024, 8 anni dopo Captain America: Civil War, facendo da ponte verso la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.