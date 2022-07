Captain America 4, il regista sarà Julius Onah: ha diretto Cloverfield Paradox

Captain America 4, il nuovo capitolo della saga che avrà come protagonista il Sam Wilson di Anthony Mackie, ha ufficialmente un regista: si tratta di Julius Onah, che in passato ha diretto l'interessante Cloverfield Paradox.

Al debutto nel Marvel Cinematic Universe, Onah avrà l'onere di raccontare una storia inedita con protagonista il nuovo Captain America, e non sarà ovviamente semplice reggere il confronto con il lascito di Chris Evans.

Peraltro al momento non è chiaro se nella pellicola rivedremo anche il Bucky Barnes di Sebastian Stan, che proprio insieme a Mackie è stato al centro della serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier, ai tempi miglior debutto di sempre su Disney+.

A scrivere la sceneggiatura di Captain America 4 sarà Malcom Spellman, autore della già citata serie The Falcon and the Winter Soldier, insieme a Dalan Musson. Non ci sono però dettagli sulla trama o i personaggi che vedremo nel film.