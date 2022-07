Stray, la lista dei Trofei suggerisce che la campagna sarà breve

È spuntata in rete la lista dei Trofei di Stray, l'attesa avventura prodotta da Annapurna che ci vedrà controllare un gatto randagio sullo sfondo di un decadente metropoli del futuro. Ebbene, uno degli achievement fa pensare che la campagna del gioco sarà breve.

All Done - Sblocca tutti i Trofei

A Little Chatty - Miagola 100 volte

Cat-a-Pult - Salta 500 volte

Productive Day - Dorm per più di un'ora

Boom Chat Kalaka - Fai canestro con la palla

Can't Cat-ch Me - Completa il primo inseguimento con i Zurk senza essere preso

Sneakitty - Attraversa Midtown senza essere notato dalle Sentinelle

No More Lives - Muori 9 volte

Scratch - Graffia il vinile nel club

Pacifist - Completa le Fogne senza uccidere alcun Zurk

I am Speed - Completa il gioco in meno di 2 ore

Missed Jump - Cadi dentro la città

Not Alone - Incontra B-12

Cat Got Your Tongue? - Fai in modo che B-12 traduca un robot

Catwalk - Raggiungi Midtown

Al-Cat-Raz - Vai in prigione

Eye Opener - Completa il gioco e apri la città

Meowlody - Porta tutti gli spartiti musicali Morusque

Curiosity Killed the Cat - Indossa la busta di carta

Cat-a-strophe - Prova a giocare a mahjong con i robot

Cat's best friend - Strofina il naso contro 5 robot

I Remember! - Recupera tutti i ricordi di B-12

Télé à chat - Cambia tutti i canali televisivi

Badges - Raccogli tutti i badge

Territory - Graffia in ogni capitolo

Il gioco messo più volte in Lista dei Desideri su Steam, Stray viene venduto sulla piattaforma Valve a soli 26,99€ ed è dunque lecito non attendersi un prodotto estremamente corposo, ma a quanto pare procedendo veloci sarà possibile completare la storia in meno di due ore.

Ovviamente è possibile che il completamento della campagna in sé sia rapido ma che ci siano tanti elementi di contorno ad arricchire l'avventura quanto basta per aumentarne in maniera considerevole la durata: lo scopriremo fra pochi giorni.

Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Stray