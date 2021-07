Stray: la nostra anteprima dell'intrigante avventura felina in arrivo su PS4, PS5 e PC

Oggi, finalmente, possiamo dire di conoscerlo meglio, almeno per quanto riguarda le meccaniche, animazioni e interazioni che abbondano in un video di oltre 4 minuti che abbiano analizzato in questa nostra anteprima di Stray . Peccato che tutto questo coincida anche con il rinvio del gioco, in arrivo su PS4 e PS5 oltre che su PC, al 2022, ma come sappiamo fin troppo bene, avere fretta nei videogiochi non è quasi mai una buona idea, tanto più con un titolo che rivelandosi ha confermato di nascondere parecchio sotto alla superficie.

Cyberpunk felino

Uno scorcio di Stray

L'arrivo del trailer di Stray è importante e non solo perché mostra animazioni deliziose che non possono non colpire al cuore chi apprezza i felini, ma perché ci fornisce la definitiva conferma di come dietro all'idea di un particolare protagonista ci sia anche un gioco piuttosto articolato tra enigmi, azione ed evoluzione del personaggio. Il tutto condito da un comparto tecnico decisamente curato, almeno stando a quello che abbiamo visto.

Stray non è un gioco ad alto budget, ma non è nemmeno un titolo sviluppato al risparmio che si accontenta dell'idea e delle meccaniche trascurando la componente tecnica. Gli ambienti, soprattutto all'aperto, lasciano trasparire la natura indie del progetto, ma mettono anche in evidenza un utilizzo intelligente dell'Unreal Engine 4 da parte di un team che ha già mostrato la sua abilità artistica in passato. I ragazzi di BlueTwelve sono infatti cresciuti in Ubisoft Montpellier, il team di Rayman, di Beyond Good & Evil, di From Dust e del delizioso Valian Hearts: The Great War.

Non stupisce quindi vedere una cura per il dettaglio molto elevata, tanto nelle sequenze di intermezzo dal taglio cinematografico quanto nel gioco. In particolare, com'è giusto che sia in un gioco del genere, si fanno notare le ottime animazioni di un protagonista sinuoso, agile e sornione che sembra riuscire a godere delle piccole gioie della vita, come un sorso d'acqua o una grattata a un bel divano in pelle, nonostante sia rimasto separato dalla famiglia e si trovi in una città che per quanto piena di fascino è anche piena di sporcizia e di pericoli. Da qui l'importanza di attirare l'attenzione di qualcuno in grado di aiutarci, cosa che non sembra essere un problema nonostante tutti gli abitanti della Kowloon di Stray sembrino essere androidi.

Una scena i Stray

Tutti i bipedi che si vedono, infatti, hanno corpi da robot e uno schermo in testa, ma non è detto che siano macchine in tutto e per tutto. D'altronde reagiscono alle effusioni di un felino smarrito, mostrando un'empatia che fa sospettare che da qualche parte l'umanità ci sia ancora, forse trasformata in androidi per sfuggire a un pericolo biologico. Nel gioco, infatti, la minaccia principale sembra essere rappresentata da piccole creature informi chiamate Zurk, forse le uniche altre creature organiche rimaste in circolazione e probabili figlie di una contaminazione su larga scala che potrebbe aver costretto gli uomini a trasformarsi in macchine.

Oppure potremmo semplicemente trovarci di fronte a una discarica, una città in cui finiscono le cose vecchie, gli androidi dismessi e i rifiuti, compresi quelli pericolosi. Ma non è il caso di perdersi in voli pindarici per quanto la trama sia importante per dare spessore a un avventura.