Halo Infinite, le nostre impressioni sulla beta tecnica!

Per anni lo studio ha preso le misure con Halo, dalle mappe di Halo Reach alla versione Anniversary del capostipite, per poi lanciarsi in Halo 4 e Halo 5, due capitoli solidi ma lontani dai tempi in cui Master Chief faceva girare le teste. Halo andava tenuto in vita mentre i nuovi sviluppatori crescevano, e aspettando che fosse il momento giusto per un rilancio concreto. Dopo aver provato la beta tecnica del multiplayer di Halo Infinite , siamo ancora più convinti che il momento giusto è arrivato.

Per Halo Infinite il momento giusto saranno proprio i prossimi dodici mesi, ma l'anticipo sui tempi è riuscito soltanto a metà. Da una parte possiamo già dire che 343 Industries hanno intercettato i gusti del pubblico perfettamente, proponendo un Halo che chiaramente strizza l'occhio alle origini, anche da un punto di vista di feedback dei comandi. Magari non tutti saranno felici di questa scelta, ma a giudicare dalle prime reazioni, gli appassionati di vecchia data si stanno già sfregando le mani. Dove invece le cose non stanno andando come previsto, è nello sviluppo vero e proprio: Covid o meno, i lavori su questo atteso Halo Infinite non sembrano affatto essere andati secondo i piani, lo abbiamo visto nella fallimentare presentazione del 2020, e questa prima Beta certo non ci ha fatto cambiare idea. Il client che abbiamo dovuto scaricare è sicuramente vecchio di qualche mese, e non è questo il momento di giudicare l'aspetto tecnico del gioco, si vede però che siamo ancora nel pieno dello sviluppo e non ce lo saremmo aspettati a questo punto.

Molti utenti in queste ore stanno segnalando problemi di performance e ottimizzazione della beta su PC, ma nel nostro caso non solo l'esperienza è andata alla grande, ma ci siamo potuti tranquillamente spingere verso i settaggi più alti. Halo Infinite migliorerà anche dal punto di vista tecnico, e siamo certi che specialmente nella campagna se ne vedranno delle belle, ma il multiplayer ha chiaramente altri focus e un altro tipo di fascino: quello di un gameplay fisico e feroce, tra scontri muso a muso, mentre due Warthog si inseguono e l'area di gioco viene bombardata a secco. Insomma, inutile girarci attorno, parliamo del gameplay di Halo, del respiro delle battaglie di Halo, della sua eccezionale versatilità. Nonostante i tentativi di emulazione, il carattere del gioco rimane la ricetta segreta ma per emergere, per lasciare il segno com'è chiamato a fare Infinite.

Non chiamatela demo

Halo Tech Beta: Oltre all'inutile scatto, è possibile anche scivolare a terra con il classico schema di comandi presente in ogni FPS. Se saltiamo vicino al bordo di una piattaforma rialzate, il nostro personaggio eseguirà un'arrampicata immediata piuttosto utile.

Lo scopo dichiarato della Halo Infinite Tech Beta è quello di mettere sotto stress i server e capire come funziona l'intelligenza artificiale dei bot, non a caso l'unica modalità presente è una 4v4 chiamata Marine Bot Slayer, nel quale solo una squadra è composta da giocatori, mentre l'altra da bot. C'è quindi molto poco da giocare: per quanto si possa essere interessati ad Halo Infinite, dopo un paio di ore hai visto e provato tutto. L'intelligenza artificiale, nonostante lavori a livelli di difficoltà molto bassi che verranno alzati progressivamente lungo la beta, appare già molto abile e in grado di sfruttare la mappa in modi effettivamente sorprendenti. Ma parliamoci chiaro, alla fine la parte interessante per noi è un'altra: mentre loro lavorano e testano, noi possiamo finalmente provare con mano le due cose che ci interessano di più, vale a dire il gunplay e il feeling nei movimenti.

Halo Infinite Tech Beta: natura verdeggiante, strutture bianche, la mappa presente nella beta abbraccia totalmente questo stile grafico, garantendo fascino e leggibilità dell'azione

Halo Infinite, come già anticipato, torna indietro per guardare avanti, cercando di trovare quel difficile bilanciamento tra pesantezza e agilità collocandosi a metà strada tra i primi classici e i ritmi introdotti in Halo 5. Con le armi sono sulla buona strada: sono massicce, suonano alla grande, e maneggiarle col pad onora le vecchie conoscenze e rende interessanti le novità. Il movimento invece è ancora in alto mare, e sarà necessaria trovare una soluzione prima dell'uscita: allo stato attuale c'è un comando che consente di scattare, ma la velocità è di poco superiore alla camminata. Per contro, quando si cammina, si ha la sensazione di viaggiare con dei passetti veloci che difficilmente Master Chief approverebbe. Ve la buttiamo là: forse sarebbe il caso di eliminare lo sprint aumentando la velocità della camminata normale? Solo una delle tante soluzioni in mano a 343 Industries.