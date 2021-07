Facebook blocca le pubblicità di Road 96 poiché trattano di politica, sviluppatori increduli

Facebook ha bloccato le pubblicità per il gioco d'avventura Road 96 affermando che il contenuto mostrato non è adeguato alla piattaforma, poiché mostra messaggi sociali, elettorali o politici. Parlando ad Axios, lo sviluppatore di Road 96 Yoan Fanise ha espresso incredulità.

Fanise inizialmente pensava si trattasse di uno scherzo. Ricordiamo che Road 96 è un gioco d'avventura procedurale che ci vede nei panni di un personaggio che deve scappare da una nazione problematica e tentare di raggiungere il confine: la pubblicità include questi elementi e, probabilmente, Facebook ha automaticamente deciso che questo contenuto era troppo politico.

Road 96

Lo sviluppatore ha però spiegato che Road 96 non tratta solo di questi temi. Si parla anche di autostop, incontrare nuove persone e molto altro. È un viaggio di una persona verso la libertà. Fanise aveva la possibilità di cambiare la pubblicità od ottenere un'autorizzazione per eseguire una pubblicità di tipo politico: lo sviluppatore ha però preferito mettere da parte la questione e non pubblicare alcuna pubblicità su Facebook.

Ha anche espresso i propri dubbi sul metodo di controllo di Facebook, facendo addirittura un paragone con Minority Report (opera distopica nella quale i crimini vengono bloccati prima ancora che vengano commessi). Facebook non ha fornito dichiarazioni sul caso di Road 96 e non ha spiegato i propri metodi di controllo.

