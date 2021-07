Halo Infinite: spoiler di trama nella beta tecnica inseriti per sbaglio dal team, attenti

Come sapete, è attualmente in corso la beta tecnica di Halo Infinite, il nuovo sparatutto di 343 Industries. Questa fase di prova si concentra sulla modalità multigiocatore, ma pare che all'interno dei file di gioco vi siano anche parti della campagna narrativa. Il vero problema è che questi file contengono anche degli spoiler!

L'informazione arriva da Joseph Staten, sviluppatore al lavoro su Halo Infinite. Staten afferma, precisamente: "Hey gente, fate attenzione: abbiamo involontariamente incluso un limitato numero di file della compagna di Halo Infinite nella versione di anteprima tecnica. Sfortunatamente, questi file contengono degli spoiler."

Poi, in un secondo tweet, continua affermando: "Leak di questo tipo sono molto dolorosi per un team di sviluppo e possono rovinare l'esperienza della campagna per tutti. Quindi, per favore, fate attenzione agli spoiler e non condivideteli se li vedete". Staten conclude il messaggio con un emoji di un cuore.

Anche noi di Multiplayer.it vi suggeriamo quindi di fare massima attenzione agli spoiler di Halo Infinite. Speriamo che i dataminer non vadano in cerca di dettagli nei file di gioco e non condividano spoiler ai quali il pubblico attualmente non dovrebbe avere accesso.

Nel frattempo, possiamo distrarci guardando un bot che fa teabag durante la beta tecnica di Halo Infinite.