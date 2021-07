Halo Infinite: bot fa teabag sui nemici sconfitti durante la beta tecnica

È attualmente in corso la beta tecnica di Halo Infinite, il nuovo sparatutto in prima persona di 343 Industries, atteso entro la fine dell'anno su PC e console Xbox. La beta sta permettendo ai giocatori di farsi un'idea delle novità introdotte e dello stile della modalità multigiocatore di Halo Infinite. Al tempo stesso, però, permette di scoprire qualche dettaglio curioso, come il fatto che i bot sono in grado di fare teabag sui nemici sconfitti.

Il teabag è un movimento che consiste nel far abbassare e alzare rapidamente il proprio personaggio sopra il corpo del nemico sconfitto. È un modo goliardico per schernire l'avversario, tipico dei giochi online e degli sparatutto in primo luogo. Il fatto che un bot esegua questa azione all'interno di Halo Infinite, però, è alquanto buffo. Potete vedere il video qui sotto.

Nei commenti al tweet, anche altri utenti confermano di aver visto una scena simile durante la propria prova di gioco con Halo Infinite. Si tratta chiaramente di una trovata di 343 Industries, pensata come una sorta di easter egg. Al tempo stesso, bisogna considerare anche la possibilità che abbia uno scopo pratico: se il bot "perde tempo" a fare teabag, ci dà maggiori possibilità di prenderlo di mira e colpirlo. Forse gli sviluppatori hanno unito l'utile al dilettevole.

Diteci, state provando Halo Infinite? Avete visto o subito un teabag da un bot? Vi segnaliamo infine che la beta tecnica ha bisogno di tante ottimizzazioni su PC, per Tom Warren.