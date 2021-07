Offerte Amazon: forti sconti sui portatili da gioco HP Gaming Pavilion

Per le offerte Amazon di oggi abbiamo scelto tre portatili da gioco HP Omen disponibili a prezzi decisamente interessanti. Le GPU sono della generazione precedente, ma parliamo di laptop in grado di garantire ottime prestazioni in 1080p.

L' HP Gaming Pavilion 15-ec1000sl è il più economico dei tre portatili da gioco che hanno attirato la nostra attenzione, con un prezzo di 879.99 euro grazie a uno sconto di 120 euro su una dotazione che si accontenta di 8 GB di memoria include un potente AMD Ryzen 7 e una NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

Appena più costoso, l'HP Gaming Pavilion 16-a0003sl è in sconto di 100 euro ed è disponibile a 899.99 euro. Il processore, l' Intel Core i5-10300H, non è tra i più potenti, ma è più che sufficiente per la NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, questa volta combinata con 16 GB di RAM e uno schermo da 16.1 pollici, comodo anche in ottica professionale.

Poco più costoso, l'HP Gaming Pavilion 16-a0000sl, in sconto di 150 euro, si spinge fino alla combinazione tra il potente processore Intel Core i7-10750H e la NVIDIA GeForce RTX 2060, affiancati da 16 GB di memoria, garantendo una buona potenza complessiva da ogni punto di vista per 1149,99 euro.

Schermo da 16 pollici, utile per l'editing delle tracce video e audio, e potenza sufficiente per buone prestazioni in 1080p

