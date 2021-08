Captain America 4: scelto il protagonista del nuovo film Marvel

Captain America 4 ha trovato ufficialmente il suo protagonista, e seguendo in effetti la linea narrativa stabilita dal Marvel Cinematic Universe (e qui potrebbe già esserci un rischio spoiler per chi non è perfettamente aggiornato con le varie storie tra film e serie TV) questi sarà Anthony Mackie, come risulta piuttosto logico a chi ha visto anche la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Questo è quanto viene riportato da Deadline, che riporta in maniera piuttosto sicura della scelta effettuata da Marvel Studios, in linea con lo sviluppo degli eventi. Dopo aver interpretato Falcon per cinque film appartenenti alla serie del MCU a partire da Captain America: The Winter Soldier, Mackie ha continuato ad assumere rilievo all'interno della storia.

Come visto all'interno della serie TV pubblicata su Disney+, The Falcon and the Winter Soldier (e ribadiamo anche qui l'eventuale spoiler), nel finale di questa Samuel Wilson, ovvero Falcon, ottiene il ruolo che era di Steve Rogers, diventando Captain America.

Sam Wilson con lo scudo di Captain America

Seguendo la linea narrativa, dunque, anche Captain America 4 avrà l'ex-Falcon come protagonista, ma a dire il vero non sappiamo praticamente nient'altro del film in questione. I primi report con la conferma della produzione di Captain America 4 sono emersi lo scorso aprile, ma a parte questa informazione sul protagonista non sono spuntati altri dettagli, dunque non abbiamo nemmeno conferma del ritorno di Bucky Barnes, ovvero il Winter Soldier, interpretato da Sebastian Stan, co-protagonista di The Falcon and the Winter Soldier.

Anthony Mackie, tra l'altro, si è recentemente mostrato in uno spot di Xbox Series X|S e un video in cui prova Xbox Game Pass.