Abandoned su PS5 sarà gratis per chi ha acquistato The Haunting in early access

Abandoned continua a far parlare di sé, vista la comparsa di un'altra singolare iniziativa da parte del team Blue Box, tanto per cambiare: in questo caso, viene fuori che il gioco per PS5 sarà offerto gratis a coloro che hanno acquistato in precedenza il gioco The Haunting: Blood Water Curse in early access.

Si tratta dunque di una sorta di promozione che si incrocia con quella proprio di The Haunting: Blood Water Curse, che come riferito in precedenza verrà distribuito gratuitamente, in versione completa, su PS5 e a quanto pare anche su PC e Xbox.

Considerando la storia piuttosto complicata del gioco precedente, che ha attirato parecchie critiche non avendo seguito il programma annunciato in fase di early access, Blue Box ha deciso di ringraziare coloro che hanno sostenuto il team acquistando il gioco precedente con una copia di Abandoned in regalo.

Secondo quanto riferito da Hasan Kahraman, ormai famoso capo del team, l'idea è di fare in qualche modo "pace" con chi ha sostenuto il team in precedenza, ritrovandosi però con un prodotto non all'altezza delle aspettative e in effetti nemmeno completo come sarebbe dovuto essere.

Per questo motivo, tutti coloro che hanno acquistato The Haunting: Blood Water Curse potranno ottenere quello che viene definito un "bundle gratuito di Abandoned", anche se non è ancora chiaro in cosa consista il bundle di preciso, né quale sia la procedura prevista per dimostrare di aver acquistato The Haunting in precedenza.

In ogni caso, annotiamo anche questa tra le iniziative di Blue Box per cercare di tornare nelle grazie dei giocatori, dopo il "grande disastro" che è stata l'app per PS5 con i trailer di Abandoned.