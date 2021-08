Abandoned: reveal del gameplay fra qualche mese con un gioco gratis, The Haunting

Il reveal del gameplay di Abandoned non arriverà prima di qualche mese, ma stando a quanto dichiarato da Hasan Kahraman il team di sviluppo si farà perdonare il ritardo offrendo contestualmente agli utenti un gioco gratis, ovverosia The Haunting.

Si tratta del gioco portato di recente su PS Store da Blue Box, in realtà un progetto che il team di Kahraman aveva avviato per poi affidarlo a un altro studio perché venisse completato.

Insomma, la situazione è ancora parecchio nebulosa, talmente assurda che potrebbe addirittura essere voluta, se consideriamo che dopo tutta l'attesa per il debutto dell'app per PS5 l'unica cosa mostrata è stata un teaser di pochi secondi già pubblicato sui social.

"Stiamo lavorando al reveal del gameplay, ma al momento non è pronto per essere mostrato al pubblico", ha spiegato Hasan Kahraman. "Si tratta delle sequenze che determineranno le prime impressioni sul gioco, dunque è il materiale più importante e vogliamo essere sicuri che sia rifinito e sufficientemente buono da poter essere pubblicato."

Dunque quando potremo vederlo? "Non fornirò una data precisa perché questo è stato il primo errore che abbiamo fatto, ovverosia imporci una scadenza molto stretta. Speriamo possa arrivare fra qualche mese, ma credo non ci vorrà così tanto: di certo non parliamo di un trimestre o cose del genere."

Il fondatore di Blue Box Game Studios ha quindi rivelato che il gameplay verrà accompagnato dal lancio di un gioco gratuito e del tutto separato da Abandoned, The Haunting. Come detto, si tratta del precedente progetto del team, passato a un secondo studio perché venisse completato e in arrivo su PC, PlayStation e Xbox.

Abandoned, una delle poche immagini del gioco pubblicate finora

IGN ha chiesto a Kahraman come mai non abbia deciso semplicemente di rinviare il lancio dell'app anziché ottenere un risultato disastrososo, come da lui stesso ammesso.

"Non potevamo farlo", ha risposto. "Gli utenti iniziavano a essere davvero frustrati. Sapevo che inserire solo quel breve materiale avrebbe li avrebbe delusi, ma stiamo lavorando per aggiungere nuovi contenuti."