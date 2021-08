Eternals spiegherà perché gli Eterni non hanno fermato Thanos in Avengers

Eternals ci introdurrà agli Eterni, un gruppo di supereroi incredibilmente potenti. La loro aggiunta amplierà il Marvel Cinematic Universe, ma potrebbe spingere molti spettatori a domandarsi: perché non hanno fermato Thanos in Avengers Infinity War? La risposta sarà inclusa nel film.

Entertainment Weekly rivela che il film di Chloé Zhao spiegherà perché il gruppo di eroi, che ricordiamo sono in circolazione da millenni, non ha agito contro il Titano Pazzo quando ha deciso di spazzare via metà dell'universo. In realtà, già ora vi è una mezza spiegazione: "La loro missione è di focalizzarsi sui Devianti e non interferire mai con le faccende degli umani". Per ora questo è ciò che è stato detto: dovremo attendere l'uscita di Eternals per avere una spiegazione più ampia e chiara.

Eternals: il cast di personaggi

Eternals si aprirà con l'inizio della civiltà umana, ma il film avrà "grandi effetti sulle storie future" secondo il produttore del film. La fase 4 dell'MCU ha già proposto il multiverso e i viaggi nel tempo: dovremo vedere in che modo tutto questo si legherà ad Eternals.

Inoltre, la regista del film Marvel ha spiegato che tipo di eroe è Sersi, una delle protagoniste. Infine, vi ricordiamo che il boss di Marvel ha svelato chi è il personaggio più importante di Eternals.