Dying Light 2, prossima presentazione alla Gamescom 2021: ecco data e orario

Dying Light 2: Stay Human sarà protagonista di una nuova presentazione nel corso della Gamescom 2021, e Techland ha annunciato data e orario dell'evento: si svolgerà il 26 agosto alle 20.00, ora italiana.

Dopo il trailer dedicato ai mostri di Dying Light 2: Stay Human, questo nuovo appuntamento con il team di sviluppo servirà a spiegarci come affrontare questi nemici, andando dunque ad approfondire il sistema di combattimento del gioco.

Non solo: come annunciato dal lead designer Tymon Smektala nel teaser qui sotto, il nuovo episodio di Dying 2 Know farà luce anche sulle novità del parkour, ovverosia la tecnica di movimento acrobatico che ci consentirà di spostarci rapidamente all'interno degli scenari.

Il parkour è un elemento chiave di Dying Light 2 Stay Human e questo episodio spiegherà dettagliatamente come usarlo in maniera creativa per migliorare lo stile di gioco ed esaltare il sistema di movimenti, così avanzato e realistico, del mondo di Dying Light 2, e come aggiungere complesse mosse di parkour al combattimento.

In Dying Light 2 Stay Human i giocatori scopriranno in che modo usare le possenti mani e gambe di Aiden come armi, inoltre verrà loro presentato un incredibile arsenale di strumenti letali per sopravvivere contro gli infetti e le altre persone.

Questo episodio svelerà quali sono state le fonti d'ispirazione per le armi disponibili nel gioco, presenterà i numeri relativi alle modalità parkour e combattimento in Dying Light 2 e spiegherà più nel dettaglio il sistema delle fazioni.

Dying Light 2: Stay Human, il protagonista durante un salto dall'alto

Il nuovo episodio di Dying 2 Know Edizione gamescom vi permetterà di capire meglio le differenze di combattimento contro infetti e umani, fornendo ulteriori dettagli sul sistema di combattimento, così creativo e coinvolgente.

Techland svelerà maggiori dettagli riguardo a TechlandGG (Gamers and Goodies) e alla prossima gara di cosplay UGC. TechlandGG è una comunità in espansione che connette i giocatori e permette loro di scoprire tutti i titoli di Techland, a cominciare da Dying Light e Dying Light 2 Stay Human.

Infine, ma non per importanza, la presentazione di Dying Light 2: Stay Human alla Gamescom 2021 sarà impreziosita da un nuovo trailer del gameplay. Insomma, se aspettate il gioco con trepidazione non potete perdervela.