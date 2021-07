Dying Light 2 Stay Human: il nuovo trailer è dedicato ai mostri

Nel corso di un lungo streaming, Techland ha condiviso un nuovo trailer di Dying Light 2 Stay Human per mostrare i mostri del gioco, gli infetti, tra i quali la variante revenant, una new entry nella serie. Dopo anni di silenzio, lo studio polacco sta finalmente mostrando il suo titolo in modo diffuso, in previsione del lancio che avverrà il 7 dicembre 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.

Per chi non conoscesse il primo capitolo, Dying Light 2 Stay Human è un action in prima persona a base di zombie e parkour, con un focus particolare sull'esplorazione, la sopravvivenza e l'uso di varie tecniche per sfuggire ai nemici.

Oltre ai mostri, lo streaming di questa sera ha parlato della collaborazione tra Techland e l'atleta David Belle per rendere il parkour ancora più realistico e credibile.