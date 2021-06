The Haunting: BLUE BOX pubblica un gioco su PS Store, ma non è Abandoned

BLUE BOX Game Studios, team di sviluppo al lavoro su Abandoned, ha rilasciato su PlayStation Store un nuovo gioco: The Haunting: Blood Water Curse. Non si tratta però dell'attesa esclusiva PS5, ma di un gioco già noto da tempo, ora disponibile anche su console. Vediamo di cosa si tratta.

Come potete vedere voi stessi a questo indirizzo del PS Store, è stato aggiunto sul negozio digitale di PlayStation il gioco The Haunting: Blood Water Curse (Accesso Anticipato). Si tratta di un gioco già disponibile su Steam dal dicembre 2020, attualmente catalogato come un videogioco di CREATEQ Interactive, ma inizialmente pubblicato da BLUE BOX Game Studios.

The Haunting arriva su PlayStation

The Haunting: Blood Water Curse, sia su Steam che su PS Store, non è disponibile all'acquisto. La descrizione afferma che "Sarah Fineman è una giornalista in cerca di suo fratello, Josh, e visita Red Water Woods. Nella speranza di trovare il fratello in tale luogo, la donna scopre che i boschi sono infestati da fantasmi e si imbatte in un'entità occulta che vuole sacrificare Sarah e il fratello per completare un rituale." Il gioco dispone di 11 recensioni in varie lingue, con un voto complessivo "Perlopiù negativo" (27%). Chiaramente, The Haunting: Blood Water Curse non è Abandoned, in quanto BLUE BOX Game Studios non avrebbe messo in piedi questa elaborata presentazione per un gioco già noto. Inoltre, il nome del gioco dovrebbe iniziare per S e finire per L.

Per ora è impossibile sapere cosa stia accadendo: è possibile che anche questo rilascio sia parte della presentazione ideata da BLUE BOX Game Studios per Abandoned, un modo per attirare ancora di più la curiosità dei giocatori nelle ultime ore prima dell'annuncio su PS5.

Ecco quanto sappiamo sul quando avverrà la presentazione di Abandoned su PS5.