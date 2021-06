Quantic Dream, autore di Detroit, cerca sviluppatori per un gioco "competitivo" e "as a service"

Quantic Dream, autore di giochi come Detroit Become Human ed Heavy Rain, è in cerca di nuovi sviluppatori per un nuovo progetto ancora non annunciato che viene descritto come "competitivo", "innovativo" e "as a service", ovvero un gioco sotto forma di servizio.

Precisamente, Quantic Dream sta cercando un senior game designer che abbia esperienza "con giochi competitivi o di strategia", in quanto il team francese è al lavoro su "un progetto competitivo" che viene descritto come "un nuovo progetto innovativo". Inoltre, lo studio è in cerca di un senior game economy designer che sarebbe responsabile "del modello economico in-game" e della creazione di prodotti virtuali in-game. Inoltre, viene cercato uno sviluppatore che abbia esperienza nel fare in modo che il gioco "funzioni come un servizio".

Quantic Dream punta al multigiocatore?

Non abbiamo chiaramente idea del tipo di gioco di cui si possa trattare, ma è facile pensare che Quantic Dream sia al lavoro su un qualche progetto multigiocatore as a service con microtransazioni o modelli economici simili (pass battaglia, casse premio... le solite cose in sostanza). Ovviamente si tratta solo di una speculazione basata sul poco che sappiamo.

Quantic Dream, lo scorso anno, aveva affermato di essere al lavoro su un nuovo gioco che avrebbe esplorato nuovi metodi per raccontare storie. Ad oggi, Quantic Dream non ha mai rilasciato un gioco multigiocatore, anche se ha più volte affermato di essere interessata nel corso degli anni.

Sappiamo che Detroit: Become Human ha ottenuto vendite oltre i 5 milioni.