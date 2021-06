Star Citizen, uno spettacolare video diario per l'alpha 3.14: Life Among the Clouds

Star Citizen torna a mostrarsi con un video diario di Cloud Imperium Games incentrato sugli aggiornamenti applicati al gioco nel corso della primavera, avendo raggiunto lo stadio di alpha 3.14 come dimostrato dagli sviluppatori.

Vediamo dunque diversi miglioramenti ed evoluzioni applicate a Star Citizen in questi ultimi mesi di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le parti sulla superficie dei pianeti, alcune basi, e varie altre implementazioni di questa ambiziosa simulazione spaziale.

Dal punto di vista tecnico, si parla di miglioramenti all'HUD, alle nuvole volumetriche visibili dalla superficie dei pianeti e al sistema di combattimento. Nel corso del video diario, oltre a vari interventi da parte degli sviluppatori, abbiamo modo di vedere anche nuovi scorci di Star Citizen, il cui percorso di evoluzione evidentemente continua, anche se i tempi si sono allungati a dismisura.

Annunciato quasi 10 anni fa, ma in sviluppo da prima, con la pre-produzione iniziata nel 2010, Star Citizen si trova ancora in fase di alpha, tanto per dare un'idea delle dimensioni del progetto ma anche, evidentemente, di qualche problema emerso in termini di organizzazione dei lavori e gestione delle risorse. Il crowdfunding, nel frattempo, ha raggiunto quota 375 milioni di dollari e gli utenti registrati sono oltre 3 milioni.

Di recente abbiamo visto un video con le caverne esplorabili e il trailer di Assalto a Stanton, in attesa di ulteriori notizie.