Star Citizen: trailer di Assalto a Stanton, l'evento dinamico è arrivato

Lo scorso anno, i creatori di Star Citizen aveano promesso ai fan l'arrivo di battaglie spaziali su larga scala con un nuovo evento dinamico chiamato Assalto a Stanton. Senza troppa sorpresa, soprattutto in periodo COVID-19, il team di sviluppo ha annunciato che la novità era stata rimandata senza dare una data precisa. Ora, però, finalmente è disponibile. Potete anche vedere un trailer dedicato, a inizio notizia.

Il filmato è estremamente cinematografico (anche per quanto riguarda il formato) e di certo pubblicizza bene questo evento. La descrizione ufficiale recita: "Cloud Imperium Games sta chiamando all'appello tutti i propri piloti per lottare contro l'organizzazione terroristica chiamata XenoThreat nel primissimo Evento Dinamico. Senza precedenti in dimensioni e proporzioni rispetto a ogni altro evento di Star Citizen del passato, Assalto a Stanton include molteplici fasi pianificate per i prossimi giorni, man mano che i piloti si radunano e corrono in difesa al sistema Stanton."

"Sarà la prima volta durante la quale i politi di Star Citizen avranno la possibilità di unire le forze con la Marina UEE e guidare assalti contro le navi ammiraglie nemiche. Aspettatevi incontri su larga scala che includano flotte gestite dall'IA, incluse le navi ammiraglie."

Vi ricordiamo che Star Citizen è disponibile su PC in formato alpha e non vi è una data per l'arrivo di una versione beta. L'evento continuerà fino a quando non saranno completati tutti gli obbiettivi: di certo ci vorranno vari giorni.

Infine vi segnaliamo il nostro speciale dedicato a Star Citizen: la 3.12 è la versione migliore di sempre.