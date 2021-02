Mass Effect Legendary Edition: niente più primi piani delle natiche femminili

Con la Mass Effect Legendary Edition, Bioware farà di più che rimasterizzare graficamente i tre capitoli della trilogia originale, ma apporterà anche alcuni ritocchi allo stile narrativo. Ad esempio la telecamera non indugerà più su alcune natiche femminili, mettendole in primo piano, come accadeva nella trilogia originale. A spiegare le modifiche è stato l'environment director Kevin Meek, intervistato da Metro.

Chi non ricorda gli appassionanti dialoghi con Miranda Lawson in Mass Effect 2, in cui si potevano ammirare i suoi glutei tra una battuta e l'altra? In Mass Effect Legendary Editionla telecamera è stata alzata, così da evitare qualsiasi possibile imbarazzo.

Modificate anche le pose da seduta del modello femminile di Shepard, così da evitare visite ginecologiche improvvisate durante il gameplay.

All'epoca della pubblicazione di Mass Effect 2, le natiche di Miranda divennero un vero e proprio meme, tanto da generare più di qualche malumore contro Bioware per quella strana, quanto gratuita scelta. Ci fu chi lo ribattezzò Ass Effect per sottolineare l'insistenza del dettaglio. Probabilmente con il nuovo capitolo si è voluto completamente evitare di ricordare quello spiacevole episodio e si è quindi deciso di intervenire.