Destruction AllStars: patch 1.2.2 sistema l'audio della chat, tutte le correzioni

Destruction AllStars è disponibile da alcuni giorni e i giocatori hanno segnalato in massa a Lucid Games quello che a loro parere è il problema principale: la chat vocale è attiva in modo automatico per l'intera lobby multigiocatore. Una scelta che non è piaciuta, visto che non tutti sono interessati a parlare in chat con sconosciuti, soprattutto se hanno attive chat private. Per fortuna, l'update 1.2.2 è ora disponibile e corregge il problema, più o meno.

Con grande rapidità, come potete vedere in calce, Lucid Games ha rilasciato l'update 1.2.2 e ha segnalato il tutto tramite Twitter. Per il momento, però, si tratta solo di una disattivazione. Il team di sviluppo spiega inoltre che sta attivamente lavorando a una soluzione a lungo termine per rendere la chat vocale migliore. Questo hotfix per Destruction AllStars sistema i crash legati alle lobby multigiocatore e all'interfaccia utente.

Ovviamente rimane sempre la possibilità di creare una propria chat direttamente da PS5. Lucid Games ha inoltre promesso che supporterà il gioco nei prossimi mesi con varie novità: pare anche vi siano idee che non sono state inserite nel gioco finale che potrebbero essere introdotte con nuovi update. Per il momento, però, Destruction AllStars non è un gioco in grado di convincere al 100%.

Nella nostra recensione vi spieghiamo infatti i nostri principali dubbi su Destruction AllStars. Potete inoltre vedere l'analisi tecnica di Digital Foundry su risoluzione e frame-rate.