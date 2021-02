Destruction AllStars, l'analisi tecnica di Digital Foundry su risoluzione e frame-rate

Destruction AllStars è il gioco del giorno, considerando che si tratta di una nuova esclusiva PS5 uscita oggi, per di più distribuita come gioco gratis all'interno del programma PS Plus, dunque non stupisce che anche Digital Foundry vi abbia dedicato la classica analisi tecnica che prende in esame risoluzione e frame-rate del gioco.

Ovviamente si tratta di un'unica versione, visto che il gioco è un'esclusiva next gen per PS5, dunque non ci sono confronti in questo caso ma semplice rilevazione dei dati. Viene dunque fuori che Destruction AllStars utilizza una risoluzione dinamica su PS5, che in pratica non arriva mai a 4K.

Si va da una risoluzione minima rilevata di 1296p a una massima di 1836p, con un valore medio di 1600p. Questa soluzione consente al gioco di puntare al frame-rate di 60 fps, che viene sostanzialmente mantenuto in maniera abbastanza stabile, anche se vengono rilevati cali anche verso i 40 fps in alcune circostanze, in particolare per quanto riguarda le modalità Gridfall e Carnado, nei momenti più affollati.

Si tratterebbe peraltro di un esempio ideale per l'utilizzo del VRR, che tuttavia non è ancora supportato da PS5, in attesa dell'implementazione promessa da Sony sulla sua console next gen. Presente anche il supporto per le caratteristiche del DualSense, in grado di arricchire un po' l'esperienza di gioco.

Abbiamo visto come Destruction AllStars abbia ottenuto voti appena sufficienti dalle varie testate internazionali che l'hanno recensito per prime, mentre ricordiamo che il gioco è disponibile da martedì scorso con i giochi gratis di febbraio 2021 su PS Plus.