PS Plus, i giochi gratis PS4 e PS5 di febbraio 2021 sono disponibili da oggi

PlayStation Plus si aggiorna con i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 di febbraio 2021, che sono disponibili da oggi secondo il programma già ampiamente annunciato nei giorni scorsi e andando dunque a sostituire quelli rilasciati nel corso di gennaio.

La cosa particolare è che Destruction AllStars, diversamente dagli altri, risulta già scaricabile fin da ora se vi collegate al servizio, dunque in netto anticipo rispetto a quando normalmente vengono lanciati i giochi gratis su PS Plus, ovvero solitamente verso le 13:00 o nel primo pomeriggio.

Per conoscerlo meglio, potrete anche seguire la nostra live di oggi alle ore 14:00 sul nostro canale Twitch, dove il nuovo titolo per PS5 verrà giocato in diretta.

Ricordiamo dunque che i giochi PS Plus di febbraio 2021 sono Control: Ultimate Edition, Destruction AllStars e Concrete Genie, tutti disponibili da oggi per gli abbonati al servizio Sony su PS4 e PS5, sostituendo i precedenti giochi gratis di gennaio 2021 ovvero Shadow of the Tomb Raider, Greedfall e Maneater.

Control: Ultimate Edition è la versione completa dell'ottimo action game di Remedy, comprensiva anche di tutti i suoi DLC ed espansioni varie e che raccoglie dunque tutta la storia. La cosa più interessante è che questa edizione comprende anche l'upgrade per PS5, che presenta vari miglioramenti tra risoluzione, frame-rate ed effetti già analizzati peraltro da Digital Foundry.

Destruction AllStars è una novità assoluta: doveva essere un gioco di lancio di PS5 ma Sony e gli sviluppatori hanno poi deciso di spostarlo a febbraio e lanciarlo direttamente su PS Plus, ovvero gratuito per tutti gli abbonati al servizio a febbraio e marzo. Si tratta di un action-racing a base di evoluzioni e distruzione in arena.

Infine, Concrete Genie è un'affascinante avventura con elementi puzzle creativi. Racconta la storia di Ash, un ragazzino in grado di dar vita ai suoi disegni, con i quali colora e rigenera la sua città in gran parte abbandonata e inquinata.