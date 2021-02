Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S non sarà ridotto o semplificato

Microsoft Flight Simulator arriverà anche su Xbox Series X|S ma secondo il responsabile del progetto, Jorg Neumann, questo non significa una sua riduzione o semplificazione in termini di contenuti, simulazione e realizzazione tecnica generale.

Neumann vuole sfruttare l'occasione per aprire il gioco a un pubblico sostanzialmente nuovo, ma senza snaturarlo, mantenendo comunque intatta la sua anima da simulazione complessa e realistica. Tuttavia, verranno effettuati grandi miglioramenti sul fronte dei tutorial e dei sistemi di assistenza interni al gioco per far entrare progressivamente i giocatori all'interno dei sistemi.

L'idea dunque è di non intaccare la struttura del gioco e i suoi contenuti ma lavorare sugli elementi di supporto integrati, in modo da consentire a tutti un apprendimento progressivo dei vari sistemi per prendere confidenza con la simulazione. Questo sarà probabilmente un elemento di differenza rispetto alla versione attuale su PC, che invece sembra rivolgersi soprattutto all'utenza di appassionati di simulazioni.

"Per quanto riguarda Xbox, credo che avremo a che fare con un pubblico molto dedicato che è stato con Microsoft e Xbox fin dall'inizio. C'è qui una vera opportunità di portare milioni di persone a dare un'occhiata al gioco e quindi dobbiamo cercare di guadagnare la loro fiducia, perché mettendoli di fronte a una scelta dobbiamo fare in modo di far funzionare tutto al meglio", ha spiegato Neumann.

"Dovrà avere un buon frame-rate e avere un aspetto meraviglioso, non c'è alcun dubbio su questo", ha aggiunto inoltre, spiegando in questo modo che una riduzione o semplificazione delle sue caratteristiche tecniche è fuori discussione. Anche la presenza di Xbox Series X e Series S non dovrebbe essere un problema per il responsabile di Microsoft Flight Simulator, considerando che già il gioco è in grado di scalare su diverse configurazioni hardware.

Ci sarà inoltre il cross-play tra Xbox e PC e il supporto per periferiche third party, con la simulazione che comunque si comporta bene anche su controller ma per avere l'esperienza completa è consigliabile utilizzare le periferiche specifiche, alcune delle quali funzioneranno anche su Xbox Series X|S.

Nel frattempo, la versione PC si è ampliata con il World Update 3 dedicato al Regno Unito, dopo aver introdotto la neve in tempo reale.