Destruction AllStars ha già la prima analisi su risoluzione e frame-rate

Destruction AllStars non è praticamente nemmeno uscito ancora ma ha già una sua prima analisi più o meno tecnica su risoluzione e frame-rate, effettuata in questo caso da VGTech e basata ovviamente su PS5, trattandosi di un'esclusiva next gen.

È opportuno precisare che queste analisi tecniche hanno sempre un certo margine di errore e VGTech, pur essendo considerata fonte affidabile, non è ovviamente infallibile ed essendo peraltro una prima analisi uscita prestissimo rispetto al lancio del gioco, prendiamola solo come indicativa.

Destruction AllStars viene qui analizzato nella versione 1.000.002, ricordiamo che il gioco sarà disponibile da domani, 2 febbraio 2021, con i giochi gratis del PS Plus di febbraio 2021, dopo il posticipo imposto rispetto al periodo di lancio inizialmente previsto accanto all'uscita di PS5.

Per quanto riguarda la risoluzione, Destrucion AllStars utilizza una forma di risoluzione dinamica che scala da un massimo di 3264x1836 (leggermente sotto i 4K puri, che sono invece 3840x2160) a un minimo di 2304x1296. Il massimo è stato rilevato raramente, mentre solitamente il gioco viene visualizzato a risoluzione nativa più bassa e proposto in una forma di ricostruzione temporale dell'immagine a circa 3264x1836.

L'interfaccia viene visualizzata invece a 3840x2160. Per quanto riguarda il frame-rate, risulta abbastanza ancorato ai 60 frame al secondo, con sporadici cali registrati intorno ai 50 nelle situazioni più caotiche.