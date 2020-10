Destruction All Stars per PS5 gratis su PS Plus a febbraio 2021, salta il lancio della console

Destruction All Stars doveva essere un gioco di lancio per PS5 ma è stato rimandato all'ultimo momento e verrà incluso direttamente tra i giochi gratis del PS Plus a febbraio 2021 e anche per il mese successivo, come annunciato dal director Pete Smith sul blog ufficiale PlayStation.

Il gioco in questione è rimasto, in effetti, più oscurato rispetto agli altri previsti nella lineup di lancio di PS5, anche se nell'ultimo periodo erano iniziate ad arrivare diverse nuove informazioni sull'action racing multiplayer, come dimostrato anche dalla nostra recente anteprima e dai nuovi dettagli emersi all'inizio di ottobre, come la presenza dei 4K dinamici e 60 fps.

Non è chiaro se ci siano motivazioni tecniche dietro a questo spostamento, che sembra dipendere soprattutto da una valutazione strategica: il gioco, evidentemente, si presta in maniera particolare ad essere distribuito come titolo gratis all'interno di PS Plus per espanderne subito il pubblico potenziale, inoltre poteva non trovare abbastanza spazio al lancio di PS5, schiacciato da altre uscite più importanti come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls.

"Destruction AllStars è un gioco multigiocatore che offre il meglio di sé nelle sfide contro i gamer online da tutto il mondo. Desideriamo far tuffare nella distruzione totale su PS5 il maggior numero possibile di persone e, per raggiungere questo obiettivo, c'è forse modo migliore di offrire il gioco ai membri di PlayStation Plus?"

Questo è quanto ha riportato Smith sul blog di PlayStation, facendo capire che la scelta sia dipesa soprattutto da una valutazione strategica sul modo in cui presentare Destruction AllStars al pubblico di PS5 più che da problematiche tecniche che hanno portato il gioco a saltare il lancio della console il 12 novembre 2020 e arrivare direttamente a febbraio 2021, sebbene questo tempo extra possa comunque risultare in un miglioramento globale del titolo in questione.

"Chi sperava di giocare a questo titolo al momento del lancio forse rimarrà deluso da questa notizia, ma speriamo che comprenderà la nostra decisione. Se hai già pre-ordinato il gioco tramite il PlayStation Store, PlayStation.com o altri rivenditori, il tuo acquisto verrà rimborsato."

Dunque anche chi ha effettuato il pre-order non rischia nulla, visto che dovrebbe essere regolarmente rimborsato. D'altra parte, un gioco tutto improntato sul multiplayer e di questa tipologia sembra calzare a pennello come titolo su PS Plus, in attesa di ulteriori informazioni che gli sviluppatori rilasceranno a novembre.