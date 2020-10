PS5, Sony infuriata con Austin Evans: l'unboxing non era autorizzato

A quanto pare l'unboxing del DualSense, il controller di PS5, fatto da Austin Evans non era autorizzato da Sony, che infuriata gli ha fatto rimuovere tutti i tweet relativi (ma non il filmato). Lo ha spiegato lui stesso in diretta Twitch, senza scendere nei dettagli: "Potete facilmente capire perché. Sony non ci ha spedito il controller... fate due più due."

Stando a quanto ricostruito, Evans ha ottenuto il DualSense per vie traverse da un suo amico negoziante. Il suo è stato un comportamento poco accorto, non tanto perché ha messo a rischio il suo rapporto con Sony (magari era un rischio calcolato), quanto perché il negoziante è passibile di pesanti ritorsioni da parte della multinazionale giapponese, che non avrà grossi problemi a individuarlo, visto che durante il video viene mostrato il numero seriale dell'oggetto.

Da un altro punto di vista va però apprezzato il coraggio di Evans che, sprezzante delle conseguenze, si è permesso di fare dei test al DualSense che altrimenti non sarebbero stati permessi in via ufficiale, come quello con Xbox e quello con il PC. Insomma, se ne sappiamo di più sul controller di PS5 lo dobbiamo al suo sconfinamento.