PS5: Austin Evans fa il primo unboxing del DualSense

Lo youtuber Austin Evans ha pubblicato il primo unboxing del DualSense, il controller di PS5, segno ulteriore di come Sony abbia finalmente iniziato a inviare il suo nuova hardware a stampa e influencer.

Come sempre il tutto parte da una scatola chiusa, che nel corso del video viene aperta, dopo essere stata analizzata in ogni dettaglio. Dentro, nemmeno a dirlo, c'è un DualSense, che Evans mette subito a confronto con un DualShock 4 bianco (il controller ufficiale di PS4).

Il layout dei tasti è molto simile a quello classico adottato dai controller PlayStation dai tempi del primo DualShock, ma la qualità costruttiva del DualSense sembra essere una spanna sopra a quella dei suoi predecessori, non solo per la presenza di nuove tecnologie come il feedback aptico, ma anche per la diversa consistenza. Del resto anche le dimensioni sono più generose. Comunque sia sembra essere davvero un bel pezzo di hardware, molto comodo da usare. Buone notizie per le nostre manine delicate.

Nel corso del video nel confronto viene incluso anche il controller di Xbox Series X e Series S, leggermente più piccolo. Evans prova addirittura a giocare a Xbox Series X con il DualSense, fallendo, per poi provarlo con PS4 Pro. Anche la console di Sony non lo riconosce. Incredibilmente però Evans riesce a collegare il DualSense al telefono e a giocarci con i titoli di Xbox Game Pass. Guardate il video in testa alla notizia per altri dettagli

.