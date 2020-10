Xbox Game Pass: Microsoft sta pensando a come far giocare dalla TV e al tier Platinum

In una recente intervista, Phil Spencer ha detto che Microsoft sta già pensando ai prossimi passi dell'Xbox Game Pass. Il capo di Xbox sostiene che presto vedremo degli accessori a basso costo pensati per giocare direttamente alla TV e ad un nuovo tier dell'abbonamento, chiamato Platinum, che consentirà di avere sempre la console più recente.

In una recente chiacchierata con Stratechery, Spencer si è sbottonato più del previsto, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Xbox Game Pass. Un futuro non molto lontano, che metterà il servizio in diretta concorrenza con Google Stadia e Amazon Luna. Spencer, infatti, ha detto che presto vedremo degli accessori a basso prezzo di Microsoft pensati per collegarsi direttamente al televisore e giocare in streaming attraverso xCloud.

"Penso che vedrete presto hardware a basso costo come parte del nostro ecosistema, qualcosa di simile agli stick di streaming. Un qualcosa di semplice, pensato per collegarsi alla TV e consentire di giocare tramite xCloud", ha detto Spencer.

"Potremmo anche pensare a qualcosa da includere nell'abbonamento Game Pass che dia la possibilità di riprodurre in streaming i giochi xCloud sul televisore e consenta di acquistare il controller."

Spencer non pensa solo ad allargare l'ecosistema Xbox verso "il basso" ma ha anche intenzione di proporre una abbonamento premium di Xbox Game Pass, chiamato Platinum, che consenta di avere sempre l'hardware Xbox più recente, in cambio di una piccola maggiorazione sul prezzo dell'abbonamento. Una sorta di alternativa al programma All Access, solo che in questo caso non si "compra a rate" la console, ma la si riceverebbe in leasing.

Dal tono utilizzato da Spencer, sembra che queste cose non siano un progetto futuro, quando un qualcosa che potrebbe arrivare a breve nei negozi. Cosa ne pensate?