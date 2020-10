Il Cortocircuito: alle 15 parleremo dei servizi di streaming e l'aumento dei prezzi

Come ogni venerdì dalle 15 alle 16:30 Il Cortocircuito torna puntuale su Twitch. Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani proveranno a fare il punto sulla situazione dei servizi di gaming in streaming che stanno arrivando sul mercato. Inoltre parleranno anche di una tendenza che stiamo vedendo in queste ultime settimane, ovvero l'aumento dei prezzi dei videogiochi.

Ecco gli argomenti di oggi:

In altre parole quest'oggi si parlerà di 2 argomenti di discussione belli intensi e che vi hanno fatto discutere nei giorni scorsi.

Il primo, giocare in streaming, andrà a fare il punto sullo stato di salute del gaming in streaming. Tra Google Stadia, Amazon Luna, Geforce Now e xCloud non manca l'offerta, quello che ci chiediamo è se ci sia anche una domanda all'altezza. Partiremo dalle discussioni che si sono generate sotto le diverse notizie, dalle lamentele sulla scarsità di giochi e dalle uscite poco felici di oggi del creative director di Stadia.

Il secondo argomento prende spunto da una riflessione di Simone Tagliaferri (attenzione che potrebbe persino comparire in diretta!). In altre parole ci chiediamo se l'aumento del prezzo dei giochi è davvero giustificato. Davvero i costi di produzione sono tali da giustificare questa pratica, o ci sono altri modi per assorbirli?

Come sempre vi ricordiamo che potete cominciare a scrivere le vostre domande nei commenti qui sotto, in modo da poter iniziare a prendere contatto con la redazione.

Per interagire con noi potrete usare la chat di Twitch, i commenti di questa notizia o il gruppo Telegram ufficiale de Il Cortocircuito, dove troverete centinaia di altri appassionati con cui chiacchierare.

Accedendo al gruppo Telegram avrete inoltre la possibilità di inviare domande tramite registrazioni vocali: date il vostro meglio!

Ci vediamo più tardi.