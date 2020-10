Fallout: Creation Club e Fallout 1st in diretta dalle 13 con Francesco e Aligi

Continuiamo a ripercorrere la storia di Fallout insieme a Francesco Serino e Aligi Comandini. Oggi alle 13, in diretta rigorosamente su Twitch, si parlerà di Fallout: Creation Club e Fallout 1st.

In altre parole andremo a scoprire le due più grandi novità di Fallout 4 e Fallout 76. Per chi non conoscesse quest'ultimo gioco, si tratta del capitolo forse più ambizioso della serie, che ha stravolto tutti o quasi i punti fermi conosciuti finora. Per esempio si tratta di un gioco dalla forte vocazione multigiocatore, pensato più come esperienza da vivere che come classico gioco di ruolo con una sua storia ben definita.

L'ambientazione delle Wasteland e il folle mondo di Fallout, però, fanno da filo conduttore di tutta l'esperienza, che col passare dei mesi è cresciuta e si è espansa, correggendo alcuni punti critici e introducendo delle novità.

Come lo sono per esempio è Fallout 1st. Si tratta di un abbonamento a pagamento che consente di avere nuovi ed esclusivi elementi cosmetici e altre facilitazioni di questo tipo.

A nella diretta di oggi parleremo anche del Creation Club. Si tratta di una raccolta di nuovi contenuti per Fallout 4 e Skyrim. Include nuovi oggetti, abilità e dinamiche di gioco creati da Bethesda Games Studios e da partner esterni, tra cui i migliori sviluppatori della community. I contenuti di Creation Club sono verificati e compatibili con il gioco principale e i DLC ufficiali.

L'appuntamento è quindi a partire dalle 13, rigorosamente sul canale Twitch di Multiplayer.it.[embed tw=Id video Twitch]