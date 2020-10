NieR: Automata, 2B e 9S pronti alla battaglia in questo cosplay

Torniamo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 ottobre 2020, con un nuovo cosplay dedicato a NieR: Automata, franchise che di certo non ha più bisogno di presentazioni, essendo diventato rapidamente di culto. E, come potrete immaginare, 2B e 9S tornano a farla da protagonisti.



Gli Androidi 2B e 9S non solo prendono vita in questo cosplay, ma sono letteralmente pronti alla battaglia contro gli altri nemici meccanizzati. NieR: Automata, come ricorderete, ha narrato una storia accattivante e a tratti commovente sul destino dell'umanità, e sugli ultimi eroi rimasti a difenderla.



Il lavoro è stato mostrato (e pubblicato) di recente dalla cosplayer _.jyujyu._, ottenendo subito un buon riscontro dal pubblico dei social network. E voi cosa ne pensate? Avete qualcosa da obiettare circa vestiti, interpretazione o contesto della foto? Fatecelo sapere con un bel commento, subito dopo l'immagine che vi proponiamo.