PS5: le prime console stanno cominciando ad arrivare, Jeff Bakalar mostra la scatola

A pochi giorni dalla data di uscita ufficiale, Sony sta cominciando a distribuire ufficialmente le prime PS5 in giro per il mondo. Dopo i primi segnali avvistati sui social, adesso è il giornalista Jeff Bakalar a mostrare, con malcelata gioia, la scatola della sua PlayStation 5 in versione Standard.

Le prime avvisaglie le avevamo avute nei giorni scorsi, quando alcuni influencer, come l'attaccante polacco del Bayer Monaco Robert Lewandowski, o creator, come Austin Evans, hanno fatto intuire di avere la console.

Il collega di CNET e GiantBomb Jeff Bakalar ha voluto essere più esplicito e ha postato la foto della scatola della sua PlayStation 5 Standard posata direttamente sul tappeto di quella che immaginiamo essere casa sua. E appena giunta tramite corriere, se lo scatolone marrone che si intravede sulla destra ci dice qualcosa.

Questa sarà, però, l'ultima cosa che posterà sulla console oggi. Ma, a quanto pare, a breve sapremo qualcosa di più. Un misterioso embargo sembra scadere domani e dopo di che la nuova generazione può finalmente prendere il via.

Good morning everyone. I can officially confirm the PS5 does in fact come in a box. This will be the end of my coverage for the day. Thank you pic.twitter.com/9vSVAXyIch