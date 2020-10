Call of Duty: Black Ops Cold War: la beta è stata la più scaricata della storia di COD

Attraverso Twitter, Activision e Treyarch hanno comunicato che la beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War è stata la più scaricata della lunga e ricca e storia della serie di COD. Una serie che, dopo i passi falsi degli anni passati, ha saputo reinventarsi ed è tornata al centro dell'intera industria.

Si può dire quello che si vuole di Activision, ma non che non sia una compagnia in grado di modificarsi, rinnovarsi e adattarsi. Certo, lo scopo finale è sempre e solo fare soldi, ma nell'industria dei videogiochi in pochi hanno il fiuto di dove sta andando il mercato Kotick e soci. Anche a costo di prendere decisioni impopolari. Come chiudere gli uffici di Versailles di Blizzard.

Con Call of Duty: Warzone e il ritorno della campagna in single player, la serie di Activision sembra aver trovato nuovamente una sua dimensione in grado sia di soddisfare i fan classici, sia di entusiasmare i giovani fanatici delle sparatorie online e dei battle royale.

Tanto che la beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War è riuscita ad attrarre talmente tante persone da aver infranto il record storico per la serie. Non un risultato scontato, più che altro per i tanti capitoli di successo che si sono avvicendati negli anni. Nel caso in cui siate interessati, ecco il provato della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War.