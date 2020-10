Microsoft Flight Simulator: trovati riferimenti a una versione VR per Xbox Series X|S

All'interno del codice dell'ultimo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator per PC, alcuni dataminer hanno trovato dei riferimenti a una possibile versione VR del gioco pensata per Xbox Series X|S.

Si tratta di una scoperta piuttosto curiosa, perché da una parte non si avevano più notizie della versione per console del gioco, dall'altra Microsoft ha sempre affermato che i tempi non sono maturi per un visore VR per Xbox Series X|S.

I riferimenti nel codice della versione PC del gioco, però, sono sotto gli occhi di tutti. L'ultimo aggiornamento, infatti, comincia ad aggiungere i primi riferimenti alla versione VR di Microsoft Flight Simulator, recentemente entrata in beta su Windows 10. Ma oltre a quelli, ci sono anche dei riferimenti alla versione console e ad una fantomatica macchina conosciuta col nome in codice Scarlett.

Cygnifick, questo il nome del dataminer, ha trovato riferimenti a PC_VR e Scarlett_VR, ma anche ad una "EDITION_SCARLETT". Vi ricorderete che Scarlett è anche il nome in codice con il quale era conosciuto il progetto Xbox Series X|S. Le due varianti, invece, sono Anaconda (X) e Lockhart (S).

Quindi Asobo Studio sta sperimentando una versione VR di Flight Simulator per Xbox Series X|S? Secondo Windows Central non è detto, dato che Scarlett è il nome di una famiglia di device, e non si riferisce esclusivamente alle console tradizionali. Potrebbe essere qualunque cosa, come un visore standalone, suggerisce il sito specializzato.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe che la VR arrivasse anche su Xbox?