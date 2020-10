Microsoft Flight Simulator VR: Asobo Studio ha aperto le registrazioni per la beta

Asobo Studio ha annunciato di aver aperto le iscrizioni per partecipare alla closed beta di Microsoft Flight Simulator in VR. Per il momento le iscrizioni sono consentite solo a coloro che possiedono caschi compatibili con la Windows Mixed Reality, ma in futuro sarà ampliato il catalogo di visori compatibili.

Jorg Neumann, capo di Microsoft Flight Simulator, ha detto che lo studio sta lavorando da oltre un anno per poter supportare la Realtà Virtuale nel gioco. "Si tratta dell'esperienza più immersiva che abbia mai avuto," ha detto. I lavori sono però a buon punto, tanto che il team francese è alla ricerca di persone che possano aiutare lo studio nel processo di sviluppo, ampliando il numero di configurazioni hardware da analizzare e suggerendo cambiamenti o innovazioni.

Nel caso in cui vogliate provare a partecipare alla Closed Beta, a questo indirizzo è possibile fare domanda. Le uniche richieste, per il momento, sono un casco Windows Mixed Reality, un account Microsoft Flight Simulator Insider e, ovviamente, avere un PC coi requisiti di sistema minimi.

Nel caso in cui siate accettati, occorre mandare un DxDiag ad Asobo per consentire allo studio di analizzare il vostro hardware e firmare un NDA nel quale vi impegnate con Microsoft a non condividere nulla di quanto visto previa l'autorizzazione dello studio di sviluppo. Durante la Fase 2, poi, sarà ampliata la lista dei visori VR compatibili e delle funzionalità introdotte.

Durante la diretta Asobo ha anche detto che il prossimo aggiornamento gratuito sarà dedicato agli USA e alle loro meraviglie.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocarci in VR?