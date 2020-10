Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 gratis nel weekend su Xbox One

Microsoft ha annunciato che dal 1 al 4 ottobre 2020 Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 saranno gratis per tutti i possessori di Xbox Live Gold. Su Xbox One, infatti, si festeggeranno i Free Play Days, che consentiranno di prepararsi al'arrivo di Yakuza: Like a Dragon su Xbox Series X|S, One e PC il prossimo 10 novembre.

L'amore tra Sega e Microsoft non accenna a scemare. Forse non porterà ad un'acquisizione da parte del colosso di Redmond, ma sta consentendo agli utenti Xbox One, PC e Xbox Game Pass di avere tantissimi vantaggi. Come per esempio poter giocare la serie di Yakuza, fino a pochi mesi fa prerogativa PlayStation, anche su Xbox One e Windows 10. Con Yakuza: Like a Dragon che arriverà oltretutto prima su Xbox Series X|S e dopo alcuni mesi su PS5.

Tra i nuovi vantaggi c'è anche la possibilità di giocare a Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 gratis fino al 4 ottobre. Basterà essere abbonati a Xbox Live Gold per poter scaricare i tre giochi e tentare di completarli. In questo caso buona fortuna, sono tre esperienze lunghe e complesse, che sarebbe difficile terminare in così poco tempo.

Non c'è però miglior modo per cominciare a familiarizzare con questa serie, nel caso in cui non l'abbiate già fatto. Sia Yakuza 0 sia Yakuza Kiwami (ovvero il remake del primo capitolo) sono ottimi punti dai quali cominciare.

Cosa ne pensate? Questo matrimonio s'ha da fare?