Xbox Series X|S: Aaron Greenberg posta un porcospino e si pensa all'acquisto di SEGA

In questo periodo convulso, fatto di rumor, acquisizioni e annunci a sorpresa, basta il post Instagram di un porcospino fatto da Aaron Greenberg e tutti pensano immediatamente che sia una conferma del fatto che Microsoft abbia comprato SEGA. Quello che è sicuro è che il GM dei giochi di Xbox Series X|S, in questo momento, si sta divertendo un mondo alle nostre spalle.

Sappiamo che potrebbe sembrare abbastanza folle, ma dopo aver scoperto che Phil Spencer aveva mostrato Xbox Series S, in maniera subdola, mesi prima dell'annuncio, non ci stupiamo più di nulla. Questo anche perché un uomo con l'esperienza e con il ruolo di Aaron Greemberg difficilmente posta cose simili senza pensare alle conseguenze.

Fatto sta che in una recente storia di Instagram, il GM di Xbox Games Marketing ha postato un filmato di un porcospino che dorme a pancia in giù e viene teneramente coccolato. Un filmato come ce ne sono a miliardi su internet, ma che accompagnato dalla frase "Dovrei probabilmente postare qualcosa legato a Xbox, ma questo è straordinario!", non può che far pensare a un qualche riferimento, anche solo goliardico, ai rumor che sostengono che Microsoft sia intenzionata ad acquistare SEGA.

Il collegamento è, ovviamente, che il porcospino rappresenta Sonic, la mascotte della compagnia giapponese. Tutto torna adesso, vero?

Nell'attesa di scoprire se Greenberg si è solo fatto beffa delle migliaia di persone che lo seguono sui social, o se c'è davvero qualcosa di più succoso sotto, restate con noi!