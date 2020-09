Fortnite: come ottenere 120 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 30 settembre 2020

Oggi mercoledì 30 settembre 2020 avrete un nuovo motivo per tornare a giocare alla modalità PvE del Battle Royale di Epic Games: stiamo per spiegarvi, infatti, come ottenere 120 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo, e con pochissimo sforzo.



Anche nella giornata di oggi, dunque, Salva il Mondo permette ai giocatori di mettere le mani su di un bel po' di V-buck, in forma completamente gratuita. I primi 50 V-buck, ormai lo saprete, vi verranno assegnati semplicemente effettuando l'accesso giornaliero a Salva il Mondo, e portando a termine la missione che vi verrà di conseguenza assegnata; nulla di troppo complesso, perché potrete portarla a termine ovunque vogliate. Peccato che ciò non sia più possibile su macOS.



Gli altri 70 V-buck sono invece disseminati in due diverse sfide a tempo limitato presso Vallarguta, il terzo mondo di gioco di Fortnite Salva il Mondo, discretamente impegnativo a seconda dell'equipaggiamento in vostro possesso. Noi vi consigliamo di procedere con molta cautela, in questi luoghi.



Ecco le sfide da completare a Vallarguta per ottenere i V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo:

Combatti la Tempesta; Deserto (Livello Casa Base consigliato 46): 35 V-buck come ricompensa

Consegna la bomba; Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 58): 35 V-buck come ricompensa