Call of Duty: Modern Warfare e Warzone: anche il nuovo aggiornamento è una mazzata

Se c'è un record che il nuovo Call of Duty vuole battere è quello di gioco più ingombrante di sempre. Anche il nuovo aggiornamento pubblicato da Activision, quello che introduce la Stagione 6 in Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, infatti, è una mazzata da 57GB da scaricare.

È vero che questo update introduce diverse novità di peso all'interno della mappa di Warzone, come la nuova rete metropolitana che, grazie alle sue 7 stazioni, consente di spostarsi velocemente per la mappa di gioco, nuove modalità di multigiocatore, nuove armi e due nuovi operatori, ma 57GB (questo il peso della patch perlomeno su PC) sono davvero tanti. Activision ha anche pensato ad un evento per Halloween che inizierà il 20 ottobre e che dovrebbe introdurre gli zombie.

Il Battle Pass della Stagione 6 è disponibile per 10 euro o 1000CP, ma se vorrete aggiungere ulteriori 20 tier dovrete sborsare ulteriori 2400 CP.

Ieri abbiamo pubblicato il trailer per il lancio della Stagione 6, lo avete visto?

Avete abbastanza spazio sui vostri HDD per Call of Duty: Modern Warfare e Warzone? Il gioco di Activision riuscirà a stare dentro a Xbox Series S?