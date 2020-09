Amazon Music Unlimited: 4 mesi a 0,99 euro per il Prime Day 2020, tutti i dettagli

Amazon Music Unlimited, la celebre piattaforma di streaming musicale del colosso dell'e-commerce, tornerà a proporre 4 mesi a 0,99 euro in occasione del Prime Day 2020. Scopriamo insieme, allora, tutti i dettagli dell'iniziativa, molto vantaggiosa per i clienti.



L'occasione per il ritorno della promozione, molto apprezzata anche in passato, è l'Amazon Prime Day 2020, che si terrà nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2020. I dettagli dell'iniziativa sono molto intuitivi: i clienti, ma solo quelli che ad oggi non abbiano mai usufruito della prova gratuita di Amazon Music Unlimited, hanno di tempo fino alle 23:59 del 14/10/2020 per effettuare una sottoscrizione al servizio particolarmente vantaggiosa. I primi quattro mesi, infatti, avranno un costo di abbonamento pari a 0,99 euro, invece dei classici 9,99 euro.



Potete abbonarvi ad Amazon Music Unlimited direttamente dalla pagina dedicata; qui di seguito invece troverete molte altre informazioni da tenere a mente, circa la promozione:

L'offerta è valida fino alle 23:59 del 14/10/2020 e prevede 4 mesi di Amazon Music Unlimited Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d'uso gratuito di 30 giorni

I clienti che durante il Periodo dell'Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited - Abbonamento Individuale, potranno usufruire di Amazon Music Unlimited al costo promozionale di 0,99 € al mese per 4 mesi. Terminato il Periodo dell'Offerta promozionale, l'abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese

I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d'uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited

I contenuti digitali sono disponibili solo per i clienti residenti in Italia e sono soggetti alle condizioni d'uso di Amazon Digital UK Limited