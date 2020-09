Amazon Prime Day 2020: date, offerte e buono sconto da 10 euro: tutte le iniziative

Se non avete mai provato Amazon Music, potete abbonarvi per soli 0,99 euro per quattro mesi. Inoltre, chi effettua la prova gratuita di Audible e rimane iscritto per più di un mese riceverà un buono sconto da 5 euro. Allo stesso modo, gli utenti non iscritti a Kindle Unlimited possono ottenere tre mesi di abbonamento a soli 9,99 euro.

A ciò si aggiungono sconti fino al 40% sui marchi Amazon Fashion, sconti fino al 20% sui prodotti Amazon Basics e sconti fino al 20% sulla linea Amazon Casa.

Non è finita qui: dal 1 al 25 ottobre gli abbonati ad Amazon Prime riceveranno 5 euro di sconto ogni cinque prodotti acquistati su Prime Now, mentre per tutta la durata del Prime Day si potrà accedere a una selezione di film da acquistare a 4,99 euro e noleggiare a 1,99 euro su Prime Video.

Fra le iniziative per il Prime Day 2020 spicca inoltre il buono sconto da 10 euro pensato per supportare le piccole e medie imprese italiane: spendendo tale somma per l'acquisto di prodotti da una specifica selezione, riceveremo appunto un buono dello stesso valore.

"Quest'anno Prime Day è l'opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede", ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.

"Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano."