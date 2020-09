TikTok, ban di Trump sospeso ancora: la Corte Distrettuale ascolta ByteDance

TikTok si è salvata all'ultimo secondo dal ban di Trump negli Stati Uniti, ancora una volta: il tutto è accaduto alle ore 02:00 di questa notte del 28 settembre 2020. Cerchiamo di capire cos'è accaduto e soprattutto cosa succede adesso.



La Corte Distrettuale della Columbia ha ascoltato gli sviluppatori di TikTok accogliendo le richieste di ByteDance, che aveva chiesto una sospensione momentanea del ban. Trump difatti continua ad "infliggere" ban a cadenza (e scadenza settimanale), che dovrebbero entrare in vigore ogni domenica, ma puntualmente vengono annullati o rimandati. Ora per via di "ripensamenti" dello stesso Presidente, ore per interventi della burocrazia.



Per ora il ban di TikTok negli Stati Uniti è solo stato sospeso per l'ennesima volta: tra l'altro non si conosce neppure l'entità dello slittamento, dato che le informazioni dell'atto giudiziario devono ancora essere rese note. L'ordine esecutivo di Trump che aveva imposto il ban totale per il prossimo 12 novembre 2020, però, resta ancora valido ed è molto minaccioso.



L'avvocato di TikTok si è detto sollevato: "questa è una della app con il più alto tasso di diffusione al mondo e i nuovi utenti sono la linfa vitale di questo business, come avviene con qualsiasi altra piattaforma di social media. Se TikTok scomparisse dagli store, l'effetto sarebbe devastante per gli utenti, i contenuti, i creatori e potrebbe danneggiare la sua reputazione presso gli inserzionisti".



Difficile stabilire cosa accadrà nei prossimi giorni: TikTok vorrebbe portare il Presidente Trump direttamente in tribunale per discutere una volta per tutte della questione; Trump invece vorrebbe trovare un accordo, in modo che Oracle e Walmart possano "assorbire" TikTok su territorio americano, decisione che non ha propriamente entusiasmato i vertici cinesi. Vi terremo aggiornati.