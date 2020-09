Giochi PS4, Crash Bandicoot 4: It's About Time (titoli settimana 28 settembre 2020)

Comincia la settimana del 28 settembre 2020, che tra le altre cose ci trasporterà direttamente nel mese di ottobre 2020. In questo rapido articolo faremo il punto della situazione, circa tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni.



E naturalmente il momento che tutti stavate aspettando è arrivato: Crash Bandicoot 4: It's About Time debutterà questa settimana su PlayStation 4, precisamente venerdì 2 ottobre 2020. Si tratta del nuovo capitolo ufficiale della serie, il quarto in ordine cronologico subito dopo Warped. Vi abbiamo già proposto diversi speciali, tra i quali quello dedicato a Tawna e naturalmente il provato.



Il 2 ottobre 2020, tra l'altro, sarà anche il giorno di Star Wars: Squadrons. "Domina la galassia con il tuo caccia in STAR WARS: Squadrons e scopri una nuova esperienza di gioco in cui i piloti sono i veri protagonisti. Allaccia le cinture, prova il brivido dei combattimenti stellari multigiocatore in prima persona insieme alla tua squadriglia e scopri cosa vuol dire essere un vero pilota in una nuova emozionante storia per giocatore singolo di STAR WARS". L'anteprima di STAR WARS: Squadrons è già disponibile sulle nostre pagine.



Potremmo proseguire, ma preferiamo lasciarvi all'elenco con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 28 settembre 2020, ordinati per data di lancio. Ne acquisterete qualcuno in particolare? Se sì, fatecelo sapere con un bel commento.