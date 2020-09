Fall Guys invade Skyrim in questa folle mod

Fall Guys: Ultimate Knockout è stato il gioco del momento per tutto il mese di agosto 2020 e nelle prime due settimane di settembre 2020; ora il clamore iniziale si è un po' attenuato, ma non le iniziative ai limiti dell'assurdo dei suoi fan. Per esempio una mod pensata per... Skyrim!



Fall Guys invade Skyrim, dunque, nella nuova folle mod mostrata dal canale YouTube ToastedShoes. Il funzionamento della mod è davvero semplice: rimpiazza ogni singolo NPC di Skyrim con una caramella gommosa di Fall Guys.



Ed è realizzata con una cura che potremmo definire maniacale: un lavoro grossolano avrebbe semplicemente inserito i personaggi cambiandone vagamente il colore principale. Invece tutte le caramelle gommose presenti indossano le skin più famose viste nello scorso mese su Fall Guys.



Noterete, nel video qui di seguito riportato, i Fall Guys noti come piccione, ballerina-unicorno, hamburger, e tanti altri. Tutti hanno preso posto nel mondo di Skyrim in modo del tutto naturale, e presentano le voci degli NPC originali. Volendo è anche possibile malmenare le caramelle nemiche con le armi tradizionali di Skyrim: l'effetto complessivo oscilla tra il grottesco e la meraviglia.



La Stagione 2 di Fall Guys dovrebbe debuttare nel mese di ottobre 2020, con un certo numero di contenuti inediti: vi terremo aggiornati.