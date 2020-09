TikTok, ban negli USA slitta ancora: Trump esalta l'accordo con Oracle e Walmart

Il ban di TikTok negli Stati Uniti, temuto da alcuni e auspicato da altri, slitta ancora. Per l'ennesima volta qualcosa è cambiato sull'intricata scacchiera degli accordi, ed è il momento di fare nuovamente il punto della situazione sulle novità.

Come prima cosa, è bene sottolineare come il Presidente Trump ci abbia ripensato: il ban definitivo di TikTok negli USA sarebbe dovuto entrare in vigore nella giornata di oggi 20 settembre 2020, coinvolgendo anche WeChat. Slitterà invece di una settimana, precisamente al prossimo 27 settembre 2020; ma in realtà non sembra che il destino di TikTok sia più così cupo. Una settimana dovrebbe essere sufficiente per raggiungere un'intesa tra le parti in causa (Trump, le società americane, ByteDance).

Un accordo tra gli sviluppatori di ByteDance (che crearono TikTok qualche anno fa), Oracle e adesso anche Walmart sembra alle porte; tanto che Trump l'ha esaltato. Oracle potrebbe diventare il partner tecnologico di TikTok negli Stati Uniti, Walmart quello commerciale. "Sarà un affare fantastico e ho già dato la mia benedizione" ha dichiarato il Presidente Trump, che sin dallo scorso agosto 2020 era intervenuto in prima persona nelle trattative tra privati, inizialmente - pare - favorendo un accordo tra Microsoft e TikTok, poi saltato.

L'accordo, esaltato da un Presidente Trump particolarmente ottimista, consentirà la creazione di 25.000 posti di lavoro negli Stati Uniti. Inoltre pare che la nuova app, pur continuando a chiamarsi TikTok, non avrà nulla a che vedere con la Cina, e sarà così "al 100% sicura".

La vicenda forse si concluderà proprio con lo scenario che vi abbiamo appena illustrato, ma non si sa mai: qualche imprevisto dell'ultimo momento potrebbe comunque mandare all'aria i piani di Trump e di Oracle. Per ora, però, il ban di TikTok non sembra più così imminente. Secondo voi cosa accadrà?