Call of Duty: Black Ops Cold War, fucili da cecchino depotenziati entro il lancio

Questo weekend è molto importante per Call of Duty: Black Ops Cold War: i giocatori, in esclusiva su PlayStation 4, stanno avendo la possibilità di provare con mano il nuovo titolo dell'apprezzatissimo franchise. Probabilmente qualcuno avrà anche notato che i fucili da cecchino sono letteralmente letali: poco male, saranno presto depotenziati.

Ciò avverrà sicuramente entro il lancio, ma con un po' di fortuna anche entro la prossima beta. Proprio così: Call of Duty: Black Ops Cold War non è ancora disponibile sul mercato, e già si pensa ai nerf per le singole armi. In realtà non c'è nulla di cui stupirsi: l'alpha su PlayStation 4 serve esattamente a testare le partite, il funzionamento delle armi, il bilanciamento dei vari oggetti di gioco.

Ecco allora che Tony Flame, sviluppatore presso Treyarch, ha già avvisato i cecchini. Per ora l'alpha di Call of Duty: Black Ops Cold War ospita solo due fucili da cecchino, ma entrambi in grado di eliminare un giocatore con un singolo colpo, soprattutto se colpito alla testa; questi ultimi hanno subito notato anche una velocità notevole nell'uso del mirino e nella mobilità mentre si impugnano questi fucili.

Sono troppo potenti? Sì, se Tony ha avuto bisogno di chiarire la situazione su Twitter, con un messaggio. "Ok, parliamo dei cecchini in Call of Duty: Black Ops Cold War. Il crossplay è in dirittura d'arrivo, ma sapevamo che non ci sarebbe stato nell'alpha. Abbiamo quindi potenziato i fucili da cecchino per valutare la loro prestazione, in questa singola alpha in particolare. Riceveranno poi modifiche al bilanciamento entro la prossima beta, in base ai dati raccolti in questo weekend".

State già giocando alla prima fase di test di Call of Duty: Black Ops Cold War? E, se la risposta è sì, avete notato anche voi quanto siano utili i fucili da cecchino, attualmente? Call of Duty: Warzone, lo ricordiamo, non sarà abbandonato entro novembre 2020: semplicemente si affiancherà ai prossimi capitoli della serie.

