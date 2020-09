Call of Duty: Black Ops Cold War, alpha su PS4 disponibile da oggi: link per il download

Call of Duty: Black Ops Cold War è oggi disponibile in versione alpha del multiplayer su PS4, secondo l'esclusiva annunciata a sorpresa durante il recente PS5 Showcase, dunque vi indichiamo i link per effettuare il download della versione di prova del gioco, in esclusiva su PS4.

La versione alpha di Call of Duty: Black Ops Cold War sarà dunque accessibile da oggi, 18 settembre, alle ore 19:00, fino a domenica 20 settembre sempre alle ore 19:00, offrendo dunque 48 ore precise di immersione in anteprima all'interno del nuovo sparatutto in soggettiva da parte di Treyarch e Activision, ovviamente per quanto riguarda la componente multiplayer.

Per effettuare il download, dunque, basta dirigersi sul PS Store all'indirizzo riportato qui sotto, l'alpha è gratis per tutti gli utenti e non è necessario l'abbonamento a PS Plus per accedervi: