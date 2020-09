TikTok e WeChat, ban di Trump definitivo: via dagli Stati Uniti il 20 settembre

Fine dei giochi: TikTok e WeChat lasceranno il suolo americano a breve. Anzi, a brevissimo: già da questa domenica del 20 settembre 2020. Il ban di Trump diventa così inequivocabilmente definitivo.

Come siamo arrivati a questo punto? Come mai le app lasceranno gli Stati Uniti? Due domande più che legittime, tanto più che appena due giorni fa si dava praticamente per certo un accordo che avrebbe reso TikTok completamente americana. E invece pare che ogni accordo sia saltato tra l'Amministrazione Trump e i gestori delle piattaforme social cinesi, tra le quali spiccano ovviamente gli sviluppatori di ByteDance.

L'ordine esecutivo di Trump dello scorso 6 agosto 2020 è diventato definitivo proprio in queste ore. Il Dipartimento del Commercio statunitense ha quindi dichiarato quanto segue: "Le azioni di oggi provano ancora una volta che il Presidente Trump farà tutto ciò che è in suo potere per garantire la nostra sicurezza nazionale e la protezione degli americani dalle minacce del Partito Comunista Cinese".

"Sotto la guida del Presidente abbiamo adottato significative azioni per combattere la dannosa raccolta di dati personali dei cittadini americani da parte della Cina, promuovendo i nostri valori nazionali, le norme democratiche basate sulle regole e l'applicazione decisa delle leggi e dei regolamenti statunitensi".

Per ora entrano in vigore lo stop alla distribuzione di TikTok e WeChat su territorio americano e un secondo blocco ad ogni tipo di aggiornamento delle app. Dal 20 settembre 2020 saranno attivi i seguenti divieti, anche se in futuro la situazione potrebbe cambiare ancora (con vincoli maggiormente restrittivi):

divieto di fornitura di servizi per distribuire o mantenere le app mobile di WeChat e TikTok, il relativo codice, o gli aggiornamenti attraverso uno store online di applicazioni attivo negli Stati Uniti

divieto di qualsiasi servizio fornito attraverso l'app di WeChat e finalizzato al trasferimento di fondi o all'esecuzione di pagamenti all'interno degli Stati Uniti