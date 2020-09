TikTok diventa completamente americana? La separazione da ByteDance sembra imminente

TikTok: il nome di una delle app più note a livello mondiale, che vanta 100 milioni di utenti mensili in Europa, ma in queste ore anche l'evocativo ticchettio delle lancette che scorrono inesorabili sull'orologio. Presto sarà noto il destino dell'app negli Stati Uniti, e vi anticipiamo che potrebbe diventare completamente americana.

Stando a quanto riportato dal Financial Times, la separazione da ByteDance sarebbe imminente. Nella pratica - se le indiscrezioni si riveleranno corrette - TikTok avrebbe rifiutato la proposta di acquisizione da parte di Microsoft (e caldeggiata dal Presidente Trump) per allearsi invece con Oracle. Ma anche questa soluzione avrebbe fatto la felicità di tutti i presenti, perché in grado di modificare alla radice lo status del social network.

TikTok diventerebbe una società indipendente, abbandonando i propri "genitori" (ByteDance): Oracle subentrerà possedendo una quota minoritaria delle azioni, parte delle quali (non tutte) resterebbero comunque in mano a ByteDance. Ma il ruolo di Oracle sarà semplicemente imprescindibile, in quanto si porrà come garante per il rispetto delle leggi USA e per la tutela dei dati personali degli utenti su territorio americano. Anche il quartier generale di TikTok dovrebbe passare negli Stati Uniti: la società diventerà così praticamente americana.

Trump avrebbe così definitivamente raggiunto il proprio obiettivo, quello di eliminare i rischi per la sicurezza legati a TikTok, e che avevano portato al ban nel mese di agosto 2020. Alex Stamos, capo della sicurezza di Facebook, ha in realtà osservato che Oracle dovrà ottenere l'accesso al codice sorgente di TikTok, altrimenti il problema alla base delle preoccupazioni circa lo spionaggio cinese non sarà effettivamente risolto.